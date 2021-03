Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Fußgänger schwer verletzt

Ein 59-jähriger Autofahrer fuhr am Montag gegen 12 Uhr in der Ulrichstraße rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt. Er übersah hierbei einen vorbeigehenden Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der 83-jährige Senior fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Backnang: Aufgefahren

Eine 18-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am Montagabend gegen 18.45 Uhr die Weissacher Straße und musste an einem Fußgängerüberweg bei der Einmündung Eichendorffstraße anhalten, um einem Fußgänger das Queren zu ermöglichen. Eine nachfolgende 18-jährige Golf-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Bei dem Zusammenstoß blieben die Autofahrerinnen unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Waiblingen-Neustadt: Von Sonne geblendet

Ein 83 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Montag kurz vor 16 Uhr den Bühlweg. Als er an einer am Straßenrand abgestellten Baumaschine vorbeifuhr, übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne den entgegenkommenden Mercedes eines 68-Jährigen und kollidierte mit ihm. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

