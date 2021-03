Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Vandalismus

Aalen (ots)

Welzheim: Auto am Fahrbahnrand übersehen

Eine 33-jährige Mercedes-Fahrerin übersah am Montagmorgen gegen 7:30 Uhr beim Befahren der Gartenstraße aufgrund der tiefstehenden Sonne einen am Straßenrand geparkten VW Golf und kollidierte mit diesem. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt rund 6500 Euro geschätzt.

Murrhardt: Unfallflucht

Am letzten Freitag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 19.30 Uhr ereignete sich in der Brennäckerstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Autofahrer fuhr auf einen dort parkenden VW Bus hinten auf und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Wer den Unfall beobachtete und Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Urbach: Vandalismus

Südlich der Rems beim "Turm an der Birke" wurden zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag mehrere Hinweistafeln verbogen und die dabei demontierten Holzteile verbrannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei Plüderhausen bittet nun um sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter und nimmt diese unter Tel. 07181/81344 entgegen.

Welzheim: Rückschaupflicht missachtet

Eine 61-jährige Kia-Fahrerin hielt am Montag gegen 12.30 Uhr in der Straße Oberer Wasen an und missachtete beim Aussteigen die Rückschaupflicht. Sie übersah ein nachfolgendes Auto, das letztlich mit der geöffneten Türe des Pkw Kia kollidierte. Bei dem Unfall entstand am Pkw Kia 3000 Euro und am Pkw Audi ca. 2000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell