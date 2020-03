Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Firmeneinbruch im Industriegelände- Täter brechen Rolltor auf

Hiddenhausen (ots)

(sls) In der Nacht von Dienstag (17.3.) auf Mittwoch drangen unbekannte Täter in eine Werkstatthalle an der Industriestraße in Hiddenhausen. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass zwei bislang unbekannte Täter das Gelände an der Industriestraße betraten und ein Rolltor zu einer Werkstatthalle aufbrachen. Aus der Werkstatt wurden durch die Täter diverse Werkzeuge aus verschiedenen Schränken und Schubladen entwendet. Hierbei handelte es sich um diverse Werkzeugschlüssel, Drehmomentschlüssel und einem Gewindeschneider. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die Täter verließen nach dem Einbruch das Gelände in Richtung Industriestraße. Die Ermittlungen zum Einbruch dauern noch an. In diesem Zusammenhang bittet das Kriminalkommissariat Herford darum, Zeugen die Hinweise zum Einbruch oder verdächtigen Personen im Bereich des Tatortes machen können, sich zu melden (05221-8880).

