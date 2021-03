Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eine 37-jähriger VW-Fahrerin war am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr auf der Daimlerstraße unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Dieselstraße erfasste die 37-Jährige einen 16-jährigen Radfahrer, welcher bereits auf der Dieselstraße unterwegs war. Dieser kam zu Fall und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

Ilshofen: Unfall auf der Autobahn

Ein 36-jähriger BMW-Fahrer war am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr auf der A6 von Nürnberg in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Als der 36-Jährige dagegen steuerte, kollidierte er mit einem vor ihm fahrenden 53-jährigen Sattelzugfahrer. Der 36-jährige Mann wurde dabei verletzt und kam in eine nahe gelegene Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

