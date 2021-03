Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Einbruch

Mainhardt: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße Im Unterweiler geparkten PKW der Marke Ford. Dabei entstand Sachschaden von rund 500 Euro an dem Ford. Der Verursacher setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Mainhardt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07903 940010.

Michelfeld: Fahrräder bei Einbruch gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 12:30 Uhr aus einer verschlossenen Garage zwei Fahrräder. Dabei handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Centurion mit einer weiß-schwarzen Gabel. Bei dem zweiten Rad handelt es sich um ein blau-rotes Mountainbike der Marke Cube. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei rund 2.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall nimmt Hinweise auf Langfinger unter Telefon 0791 400-0.

