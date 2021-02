Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 23.02.2021, 19:45 Uhr - 20:00 Uhr. Ort: Zweibrücken, Ixheimer Straße 119. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen geparkten silberfarbenen Peugeot 207 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Peugeot war mit der Front in Richtung Norden geparkt, dies dürfte nach Spurenlage auch die Fahrtrichtung des unbekannten Verursachers gewesen sein. Der Schaden am geparkten Pkw beträgt ca. 2.000 Euro. An der Unfallstelle blieben Teile der Beleuchtungseinrichtung des Verursacherfahrzeugs zurück. Diesbezüglich werden Ermittlungen in verschiedenen Recherchedateien eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell