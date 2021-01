Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand in einem Haus in Astederfeld -47-jährige Bewohner unverletzt

VarelVarel (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es gegen 04.40 Uhr zu einem Brand einer Zwischenwand in einem Haus in der Moorsiedlung in Astederfeld. Dort war ein Bewohner auf eine starke Rauchentwicklung aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr verständigt. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Neuenburg rückte mit 23 Mann an und konnte den Brand schnell löschen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Ein Zusammenhang mit einem in dem brandbetroffenen Raum befindlichen Ofen konnte nicht ausgeschlossen werden. Der 47-jährige Bewohner blieb unverletzt.

