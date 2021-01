Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Schuppens in Obenstrohe - die beiden Anwohner werden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht

VarelVarel (ots)

Am 06.01.2021 geriet gegen 00.35 Uhr ein ca. 25m² großer hölzerner Schuppen auf einem Grundstück im Riesweg in Obenstrohe in Brand. Die Anwohnerin hatte selbst die starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr benachrichtigt und sich und ihren Ehemann in Sicherheit gebracht. Der Schuppen, in dem Brennholz gelagert wurde, brannte völlig ab. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehren Obenstrohe und Varel waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das geschädigte Ehepaar wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

