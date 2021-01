Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubter Umgang mit Abfall - Unbekannte entsorgen Solarmodule in Varel

VarelVarel (ots)

Im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 05.01.2021 wurden im Südender Grodenweg durch Unbekannte neun Solarmodule am Straßenrand abgelegt. Aufgrund der widerrechtlichen Entsorgung hat die Polizei Varel ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise auf einen Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

