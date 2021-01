Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Vorfall mit unklarem Hergang in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Mittwochmittag, den 30.12.20, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedrich-Paffrath-Straße Ecke Bismarckstraße gegen 12.00 Uhr ein Sachverhalt, dessen Hergang aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten noch unklar ist. Nach Angaben eines 72-jährigen Wilhelmshaveners habe dieser mit seinem schwarzen Pkw der Marke Dacia, Model Sandero, gemeinsam mit seiner Ehefrau als Beifahrerin langsam den Parkplatz auf der Suche nach einer Parklücke befahren. Am Nordeingang habe er sodann eine Parklücke entdeckt und wollte in diese einbiegen, als er auf eine am Boden liegende Frau aufmerksam geworden sei. Diese, eine 68-jährige Frau aus Wilhelmshaven, gab hingegeben an, dass sie von dem Pkw des 72-Jährigen angefahren worden sei. Die 68-Jährige wurde verletzt und dem Klinikum zugeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Hergang sowie weitere Hinweise angeben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

