Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in einen Verkaufsanhänger

LippeLippe (ots)

(KF)In der Zeit von Dienstag bis Freitag, 10:30 h, brachen bisher unbekannte Täter in einen Verkaufsanhänger an der Klingenbergstraße ein. Der Anhänger war dort verschlossen auf einem Parkplatz abgestellt. Zunächst entfernten die Täter einen Querriegel an der Eingangstür, um diese letztendlich zu überwinden. Der Verkaufswagen wurde anschließend nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise bitte an die Kripo in Detmold, 05231 / 6090.

