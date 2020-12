Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

LippeLippe (ots)

(KF)In der Zeit von Montag bis Freitag, 16:00 h, versuchten bisher unbekannte Täter die Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Buchenbusch aufzubrechen. Die Einbrecher konnten die stabile Haustür jedoch nicht öffnen, sodass sie sich ohne Beute aus dem Staub machten. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, mögen sich bitte bei der Kripo in Detmold, Tel. 05231 / 6090, melden.

