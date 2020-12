Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Vier Leichtverletzte bei Abbiegeunfall

LippeLippe (ots)

(KF)Am späten Freitagabend befuhr ein 20jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem PKW die Stauffenbergstraße in Richtung Bad Salzuflen. An der Kreuzung Stauffenbergstraße / Lange Straße wollte der junge Fahrer nach links in die Lange Straße einbiegen. Beim Abbiegen missachtete er den Vorrang eines entgegen kommenden 39jährigen PKW-Fahrers aus Lage. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem jeweils der Fahrer und dessen Beifahrer leicht verletzt wurden. Alle verletzten Personen wurden ins Krankenhaus nach Detmold transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese eingeschleppt werden mussten. Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen, Tel. 05222 / 98180, zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell