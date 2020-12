Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Autowerkstatt und Waschanlage.

LippeLippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.45 Uhr waren Einbrecher in der Elisabethstraße am Werk. Die Unbekannten brachen in eine Autowerkstatt ein und entwendeten dort diverse Fahrzeugschlüssel sowie Bargeld. Von der Werkstatthalle gelangten die Täter anschließend in die benachbarte Autowaschanlage, wo sie weiteres Bargeld klauten. Eine Videoüberwachungsanlage zeichnete die Tat der insgesamt drei Einbrecher auf, so dass sie wie folgt beschrieben werden können: Alle drei Täter haben schlanke Staturen und trugen zur Tatzeit helle Winterjacken (eine davon mit auffälligen schwarzen Applikationen rechts und links im Hüftbereich sowie einem schwarzen Strich auf der Kapuze) und Handschuhe. Einer der Einbrecher trug eine helle Trainingshose und eine Brille. Die anderen beiden Täter waren mit dunklen Hosen bekleidet. Wer zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, richtet seine Hinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

