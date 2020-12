Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Lagercontainer aufgebrochen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter einen Lagercontainer für Elektroteile in der Straße "Am Hessentuch" in Jerxen-Orbke auf. Die Diebe hebelten die Tür aus, um in den Container zu gelangen und machten sich anschließend aus dem Staub. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

