Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Lothe. Einbruch in Einfamilienhaus.

LippeLippe (ots)

Zwischen dem 2. und 10. Dezember 2020 sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Langengrundstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Haus, in dem sie ein Kellerfenster zerstörten. Zur Beute der Diebe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

