POL-LIP: Bad Salzuflen. Explosion durch Sprengung eines Geldautomaten - Zeugen gesucht.

Am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Filiale der Deutschen Bank in der Straße "Am Herforder Tor". Den Tätern gelang es nicht den Geldautomaten durch die Sprengung zu öffnen, so dass sie ohne Beute flüchteten. Bei der Sprengung entstand ein hoher Sachschaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Auch die Feuerwehr erschien vor Ort, um mögliche vom Gebäude ausgehende Gefahren auszuschließen. Zeugen beobachteten zwei männliche Tatverdächtige, die in einem roten PKW vom Tatort in Fahrtrichtung Vlotho geflüchtet sind und wie folgt beschrieben werden: Schlanke Statur, ca. 1,80 bis 1,90 m groß, dunkle Kleidung mit Stirnlampen. Wer zur Tatzeit etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

