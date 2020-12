Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Parkenden Wagen beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen.

LippeLippe (ots)

Am Mittwochmittag erwartete einen 54-jährigen Bad Salzufler eine böse Überraschung an seinem geparkten Wagen. Diesen hatte er morgens in der Wenkenstraße in Höhe der Hausnummer 44 an der Straße abgestellt. Als er um 13.15 Uhr zu seinem braunen Hyundai Tucson zurückkehrte, musste er feststellen, dass die linke Fahrertür beschädigt worden war. Zeugen konnten beobachten, dass eine Frau mit ihrer weißen Mercedes B-Klasse (vermutlich mit Lipper Kennzeichen) das Fahrzeug des 54-Jährigen beim Wenden touchiert hat und sich ohne auszusteigen von der Unfallstelle entfernte. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich mit ihren Hinweisen unter der Rufnummer 05222 98180 an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen zu richten.

