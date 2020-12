Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Imbisswagen geknackt.

LippeLippe (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Imbisswagen und einen Verkaufswagen für Süßigkeiten gewaltsam aufgebrochen. Die Täter gingen einen Imbisswagen und einen Süßigkeitenstand auf dem Marktkauf-Parkplatz in der Heidenschen Straße an und stahlen unter anderem Süßigkeiten im Wert von etwa 1000 Euro sowie Getränke und etwas Bargeld. In der Triftenstraße knackten Unbekannte einen Currywurstwagen und erbeuteten ebenfalls Bargeld und Waren. Ein Tatzusammenhang ist nicht ausgeschlossen. Zeugenhinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

