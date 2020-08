Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: EC-Kartenbetrug: Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe

Espelkamp, Bochum, Stadthagen (ots)

Nach dem Diebstahl einer EC-Karte im Espelkamper Real Markt und dem damit verbundenen anschließenden Missbrauch, bittet die Polizei durch eine Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe bei der Suche nach einem unbekannten Mann. Dieser steht unter Verdacht, die Taten begangen zu haben.

Als eine Frau (76) am frühen Nachmittag, des Donnerstags, 5. März 2020 in dem Supermarkt in der General-Bishop-Straße einkaufen war, entwendeten Unbekannte ihre EC-Karte. Mit dieser erfolgten dann bis zum 9. März insgesamt 60 Barabhebungs- und Bezahlvorgänge in diversen Discountermärkten in Ostwestfalen, Niedersachsen und dem Ruhrgebiet. Ferner wurde die EC-Karte für vier Abhebungen an Geldautomaten in Espelkamp, Stadthagen, Düsseldorf und Bochum verwendet. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen geringeren fünfstelligen Betrag.

Bei einer Bargeldabhebung in einer Filiale der Sparkasse Bochum konnten Videoaufnahmen gesichert werden. Da weitere polizeiinterne Ermittlungsansätze bisher nicht auf die Spur des vermutlich überörtlich agierenden Tatverdächtigen führten, ordnete das Gericht nun die Öffentlichkeitsfahndung an.

Die Ermittler der Polizei fragen: Wer kennt die abgebildete Person oder wer kann Angaben zu ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen? Bei der tatverdächtigen Person handelt es sich dem Foto nach offenbar um einen Brille tragenden Mann im Alter von 55-65 Jahren mit schlanker Statur. Der Gesuchte war zur Tatzeit mit einer hellen Strickmütze, einer dunkle Steppjacke sowie einem dunklen Pullover mit Reißverschluss bekleidet. Hinweise zu ihm bitte an die Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

Zwei Fotos des Gesuchten finden sich unter dem folgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW:https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/espelkamp-diebstahl-computerbetrug

