Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision bei Überholmanöver

Preußisch Oldendorf (ots)

Bei der Kollision mit einem Auto am frühen Samstagabend auf der B 65 in Bad Holzhausen erlitt ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Lübbecke Verletzungen. Der Schüler kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Lübbecke.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Jugendliche auf der Berliner Straße (B 65) in Richtung Blasheim unterwegs und beabsichtigte gegen 18.45 Uhr offenbar nach links in die Gemeindestraße "Stattkamp" abzubiegen. Da in diesem Moment ein nachfolgender 19-jähriger Autofahrer aus Espelkamp das Zweirad mit seinem Seat überholte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Anstoß verlor der 15-Jährige das Gleichgewicht und stürzte mit seinem Roller auf die Fahrbahn.

