Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparkten VW beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Oeynhausen (ots)

Eine Unfallflucht wurde der Polizei in Bad Oeynhausen am Freitagnachmittag gemeldet. Eine Frau berichtete den Polizisten, dass sie ihren VW Beetle am Freitag gegen 12.15 Uhr vor einem Reisebüro am Alter Rehmer Weg 66 abgestellt hatte. Als sie gegen 14 Uhr zu ihrem Wagen kam, war dieser am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Da sich der Verursacher nicht meldete, bitten die Beamten des Verkehrskommissariats um Zeugenhinweise unter Telefon (005731) 2300.

