Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 26-Jähriger verstirbt bei Verkehrsunfall

Espelkamp (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:49 Uhr, kam es in Espelkamp-Isenstedt zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Mindener befuhr mit seinem Kraftrad die Hauptstraße in Richtung Espelkamp-Frotheim. Nachdem er vor einer langgezogenen Rechtskurve mehrere PKW überholt hatte, verlor er beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und wurde mit seinem Fahrzeug auf ein Feld geschleudert. Der 26-jährige wurde schwer verletzt und verstarb im Johannes Wesling Klinikum. Das Kraftrad wurde schwer beschädigt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Leitstelle



Telefon: (0571) 8866-0

E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell