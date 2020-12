Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Meinberg. Radfahrer angefahren und abgehauen.

LippeLippe (ots)

Am Donnerstag (3. Dezember 2020) gegen 17 Uhr wurde ein Radfahrer an der Einmündung der B 239 zur Brunnenstraße von einem Sprinter angefahren. Der 59-jährige Radler war auf dem Radweg an der Detmolder Straße Richtung Blomberg unterwegs und wollte die Einmündung zur Brunnenstraße passieren. Ein weißer Sprinter, der aus Richtung Detmold kam, bog in diesem Moment nach links in die Brunnenstraße ab, ohne den geradeausfahrenden Radfahrer abzuwarten. Der Sprinter kollidierte mit dem Vorderrad des Fahrrads und der 59-jährige Horn-Bad Meinberger stürzte. Obwohl Zeugen mit Hupsignalen versuchten den Unfallverursacher zum Anhalten zu bewegen, fuhr dieser weiter. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden am Rad in Höhe von etwa 300 Euro. Das Verkehrskommissariat in Detmold bittet die Insassen eines Wagens, der hinter dem weißen Sprinter fuhr, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Auch weitere Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Sprinter-Fahrers geben können, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

