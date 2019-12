Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Unbekannte Täter brechen in Grundschule ein und entwenden Bargeld

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Am vergangenen Wochenende vom 6.-9. Dezember 2019 drangen bislang unbekannte Täter durch Einschlagen eines Toilettenfensters in ein Schulgebäude in Schluchsee ein. Hierbei wurde Bargeld aus einer Kasse entwendet. Der entstandene Sachschaden übersteigt den Diebstahlsschaden um ein Mehrfaches und liegt bei schätzungsweise 1500 Euro.

Zeugen in dieser Sache werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 9336-0, zu melden.

