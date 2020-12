Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Autoscheiben eingeschlagen.

LippeLippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden mehrere Autoscheiben eingeschlagen. Unbekannte Täter zerschlugen zwei Scheiben in der Straße "Auf der Bülte", eine Scheibe im "Hopfenfohr" und eine in der "Walkenmühle". In einem Fall stahlen die Diebe einige Flaschen Wein aus einem Wagen, zweimal entkamen sie mit mobilen Navigationsgeräten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Zeugen für die Diebstähle informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

