Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zu Fuß über die Eisenbahnbrücke/Bundespolizei ahndet Verstöße

Kehl (ots)

Weil sie gestern Abend am Grenzübergang Kehl Eisenbahnbrücke versuchten verbotenerweise zu Fuß von Frankreich nach Deutschland einzureisen, erwarten einen 50-jährigen Franzosen und seinen 19-jähriger Begleiter nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Beide gaben den Beamten gegenüber an, in Kehl Zigaretten kaufen zu wollten. Da dies ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg darstellt, wurden ihre Personalien an die zuständige Verwaltungsbehörde weitergeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell