Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Versuchter Wohnungseinbruch

LippeLippe (ots)

(KF)In der Zeit von Freitagabend bis Samstag, 15:30 h, machten sich bisher unbekannte Täter an der Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Carl-Bosch-Straße zu schaffen. Die Täter versuchten mit einem Werkzeug die Tür aufzuhebeln, was aber misslang. Auch ein Fenster im Erdgeschoss wurde beschädigt. Ins Hausinnere gelangten die Einbrecher jedoch nicht. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mögen sich bitte bei der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

