Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Auto fährt durch Vorgarten.

LippeLippe (ots)

Kurz nach Mitternacht am Sonntag kam ein Autofahrer in einem grünen Ford Ka mit Bielefelder Kennzeichen nach links vom Schildweg ab und fuhr in einen Vorgarten. Dort prallte der Wagen gegen die Treppe am Hauseingang. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer in Richtung Stadtmitte davon. Die Hausbewohner hörten den Knall und riefen die Polizei. Polizeibeamte fanden den stark beschädigten Ford nicht weit vom Unfallort entfernt vor einem Wohnhaus geparkt. Der Sachschaden liegt bei rund 6500 Euro. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder auf den Fahrzeugführer geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090.

