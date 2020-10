Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Einbrüche in die ambulante Hilfe Nienburg und die BBS

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagmorgen, 13.10.2020, gegen 06.35 Uhr, wurde die Polizei in Nienburg über einen Einbruch in die Ambulante Hilfe Nienburg sowie in eine im selben Gebäude befindliche Firma in der Bahnhofstraße informiert. Nach ersten Ermittlungen waren der oder die Täter in der Nacht zu Dienstag über ein Garagen - Werkstattdach zum Hauptgebäude gelangt. Hier gelang es den Einbrechern, ein Fenster aufzuhebeln und so in das gemeinsam genutzte Gebäude einzudringen. Sowohl in der sozialen Einrichtung, wie auch im Unternehmen wurden die Räumlichkeiten durchsucht und dabei einiges an Schäden verursacht. Über Art und Umfang eventueller Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen. Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 05021/97780 mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen. Ein weiterer Einbruchtatort betrifft das Tiefbaugelände der Berufsbildenden Schulen am Berliner Ring. Bisher unbekannte Personen hatten eine Werkstatttür aufgehebelt und im Gebäude Ausstattung und Materialien mutwillig beschädigt. Ob Gegenstände entwendet wurden oder ob der oder die Täter auf bloße Zerstörungswut aus waren, muss noch ermittelt werden. Auch hierzu nimmt die Polizei am Amalie-Thomas-Platz Zeugenaussagen entgegen.

