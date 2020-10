Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 24-jähriger unter Einfluss berauschender Mittel im Straßenverkehr

Liebenau (ots)

(moe) Am 12.10.2020 gegen Mittag wurde durch die Polizei Hoya ein PKW in Liebenau aus Sachsen-Anhalt angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle fiel der 24-jährige Fahrer des PKW den Beamten durch stark verengte Pupillen auf. Daraufhin wurde ein Urin-Test mit dem Mann durchgeführt. Der Drogenvortest lieferte für die Wirkstoffe Metamphetamine, Amphetamine sowie THC ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde dem 24-jährigen die Weiterfahrt untersagt und zwecks Blutentnahme in die Helios Klinik nach Nienburg verbracht. Ein entsprechendes Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit wurde durch die Beamten eingeleitet. Der Mann muss mit einer Geldbuße in Höhe von 500EUR und einem Monat Fahrverbot rechnen.

