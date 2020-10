Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Schaumburg- "Corona-Kontrollen" in der gesamten Polizeiinspektion

Nienburg (ots)

(BER)Die neue Corona-Verordnung für Niedersachsen ist seit einigen Tagen gültig und alle Medien haben die Öffentlichkeit ausführlich informiert. Die 7-Tage-Inzidenz ist nach Information des Robert-Koch-Institutes (RKI) auf bundesweit fast 26 Fälle/100.000 Einwohner gestiegen. Ein weiterer Anstieg ist zu erwarten. Das Einhalten von Abstandsregeln sowie das Tragen von geeigneten Mund-Nase-Schutzmasken soll helfen, die Infektionszahlen einzudämmen. Die Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg wird in dieser Woche gemeinsam mit den Ordnungsämtern der Städte und Gemeinden sowie den Gesundheitsämtern der beiden Landkreise Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Regeln durchführen. Die Kontrollen finden am Sitz der PI wie auch im Bereich der 6 Polizeikommissariate statt. Wann und wo genau kontrolliert wird, teilt die Polizei nicht mit. Die Behörden werden es dabei nicht nur bei freundlichen Ermahnungen bewenden lassen sondern in geeigneten Fällen auch Ordnungswidrigkeiten verfolgen.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell