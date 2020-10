Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Mit 1,08 Promille am Steuer unterwegs

Stadthagen (ots)

Pap/Am frühen Samstagabend gegen 18.25 Uhr hatte ein 56 jähriger Mann aus Nordsehl mit seinem PKW die Probsthäger Straße in Stadthagen befahren und wurde hier von der Stadthäger Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellen. Ein durchgeführter Test an einem gerichtsverwertbaren Testgerät bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte 1,08 Promille Alkohol im Blut und liegt damit nur haarscharf an der Grenze zu einer Straftat (1,10 Promille). Die Polizei leitet gegen ihn ein Verfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ein, welches ein Bußgeld über 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge haben wird.

