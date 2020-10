Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

pfa/ Am 09.10.2020, gegen 10.10 Uhr, fuhr eine 21-jährige Nienburgerin mit ihrem schwarzen VW Polo auf der B214 in Richtung Steimbke. Kurz hinter dem Ortsausgang Nienburg kam ihr ein silberner Opel entgegen, der sich bereits zum Teil auf ihrer Fahrbahn befunden hat. Bei dem Versuch, dem "Geisterfahrer" auszuweichen, fuhr die Fahrzeugführerin in die Leitplanke. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die junge Pkw-Fahrerin sowie der im Fahrzeug befindliche Welpe blieben unverletzt. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Seitens der Polizei ist ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet worden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021-97780 entgegen.

