POL-NI: Nach Verkehrsunfallflucht- Polizei sucht Zeugen

Bad Nenndorf (ots)

(HAA) Am Freitag, den 09.10.2020, ist es in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:15 Uhr, auf dem Parkplatz des Gymnasium Bad Nenndorf, postalisch Horster Straße 42, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein dort abgestellter silberner VW Touran wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Pkw mit Schaumburger Kennzeichen stand zum Tatzeitpunkt im äußeren Randbereiches des Parkplatzes. Für andere Fahrzeuge war es daher nur möglich neben der Fahrerseite des Pkw zu parken. Als der Fahrer des Wagens gegen Viertel nach zwei zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an seinem hinteren linken Kotflügel. Eine vorläufige Schätzung des Schadens ergab ca. 1.000EUR. Gegen den Unfallflüchtigen wird ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Das Polizeikommissariat Bad Nenndorf sucht jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 05723/94610 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell