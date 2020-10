Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Beifahrer wirft Flasche auf nachfolgenden Pkw

Nienburg (ots)

(BER)Die Polizei in Nienburg ermittelt im Fall eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Montagabend, 12.10.2020, gegen 18.45 Uhr war der Geschädigte mit seinem Mazda unterwegs auf der Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Hannover. In Höhe der Ausfahrt "Langendamm" überholte ihn ein dunkler Pkw. Direkt vor ihm öffnete der Beifahrer das Seitenfenster und warf eine Flasche gezielt gegen sein Fahrzeug. Sofort danach beschleunigte der Fahrer des Täterfahrzeugs stark und flüchtet in Richtung Hannover. An dem Mazda entstand nur geringer Schaden, das es sich bei dem Wurfgeschoß um eine Plastikflasche gehandelt hatte. Eine Glasflasche hätte möglicherweise die Windschutzscheibe zerbersten lassen. Aufgrund des Schrecks und der Dunkelheit konnte der Geschädigte keine eindeutigen Angaben zum Täterfahrzeug machen. Auch die Angaben zum abgelesenen Kennzeichen müssen noch weiter recherchiert werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 05021/97780 bei der Polizei in Nienburg zu melden.

