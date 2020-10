POL-NI: Erneut zwei Sonnenschirme in Brand gesetzt

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(Swe). Am Montag gegen 22.45 Uhr wird die Polizei durch eine Zeugin darüber informiert, dass ein Mann zwei Sonnenschirme vor der Gaststätte "Stadtkater" auf dem Marktplatz angezündet hat. Bei der Aufnahme des Sachverhalts gibt sich eine weitere Zeugin zu erkennen und beschreibt den Täter. Dieser, ein 48-jähriger Mann aus dem Kosovo, der schon seit vielen Jahren in Rinteln lebt, soll sich zuvor der 75-jährigen Zeugin gegenüber bereits exhibitionistisch gezeigt haben. Ob der Mann auch mit dem Brand des Sonnenschirms am 5. Oktober zu tun hat, ist bislang nicht bekannt. Die tatbetroffenen Schirme sind komplett abgebrannt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Der Tatverdächtige kann durch die Polizei übrigens am frühen Morgen des 13.10. im Bereich einer Tankstelle festgestellt werden.

