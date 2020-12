Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Grastrup-Hölsen. Verkehrsunfall zweier LKW´s mit Fahrerflucht.

LippeLippe (ots)

Am Mittwoch kam es in Grastrup-Hölsen zu einer Kollision zwischen zwei LKW´s. Ein 41-Jähriger aus Schneverdingen war gegen 14.15 Uhr mit seinem Mercedes Benz Atego auf der Sylbacher Straße in Fahrtrichtung Liemer Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Hölsersundern kam ihm ein kleiner weißer LKW mit Ladefläche entgegen und die Außenspiegel beider LKW´s stießen aneinander. Der Fahrer des weißen LKW´s hielt erst kurz an, flüchtete dann jedoch. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum unbekannten LKW-Fahrer haben, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Nina Ehm

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell