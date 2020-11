Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Festnahme nach versuchten Einbruch in Juweliergeschäft.

LippeLippe (ots)

Samstagnacht nahmen Polizeibeamte mit Unterstützung eines Diensthundeführers sowie seines vierbeinigen Kollegen einen 18-Jährigen vorläufig fest, der unter dringendem Tatverdacht für einen versuchten Einbruchdiebstahl steht. Ein Zeuge informierte gegen 22:45 Uhr die Polizei, weil er verdächtige Geräusche an einem Juweliergeschäft in der Begastraße vernahm. Ein bis dahin Unbekannter hatte versucht, das Glas eines Schaufensters mit einem Gullideckel einzuschlagen. Hierbei entstand zwar Sachschaden, in das Geschäft gelangte der Täter jedoch nicht. Anschließend flüchtete der gescheiterte Einbrecher in Richtung des Bahnhofes Schötmar.

Im Rahmen der Fahndung fiel einer Streifenwagenbesatzung eine Person auf, auf die die Beschreibung des Täters zutraf. Es handelte sich um einen 18-Jährigen aus Bad Salzuflen. Als er auf der Otto-Hahn-Straße kontrolliert werden sollte, flüchtete der Mann und versteckte sich in der Dunkelheit in einem Gebüsch. Da er auf mehrfache Aufforderung nicht herauskommen wollte, wurde nach entsprechender Ankündigung der Diensthund eingesetzt, der ihn aus dem Buschwerk holte. Dabei wurde der 18-Jährige leicht verletzt.

Der Tatverdächtige ist polizeibekannt und wurde nach ärztlicher Versorgung vorläufig festgenommen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 18-Jährige wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

