Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Fahrradfahrer fährt Frau an und flüchtet.

LippeLippe (ots)

Dienstagmorgen verließ eine 38-jährige Frau ein Geschäft, das an der Paderborner Straße liegt. Dabei trat sie gegen 8:45 Uhr auf den dortigen kombinierten Rad-/Fußweg. Unmittelbar wurde sie von einem männlichen Fahrradfahrer angefahren, so dass die 38-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Radfahrer fuhr weiter in Richtung Ortsmitte. Der Flüchtige ist schlank und trug schwarze Kleidung sowie eine schwarze Mütze. Bei dem silberfarbenen Rad könnte es sich um ein Rennrad gehandelt haben. Ihre Hinweise auf den Radfahrer richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter 05231 6090.

