Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Falsche Polizeibeamte bedrängen Seniorin an der Wohnungstür

Baad Segeberg (ots)

Am Dienstag, 14. Juli, gegen 17:29 Uhr, wurde eine 80-jährige Wedelerin von zwei falschen Polizeibeamten angesprochen. Die beiden ca. 25jährigen männlichen Täter, osteuropäischen Aussehens, folgten der Seniorin ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Vogt-Körner-Straße und sprachen sie vor ihrer gerade geöffneten Wohnungstür an.

Beide Männer gaben sich als Polizeibeamte aus, die etwas "Schreckliches" mitzuteilen hätten und dies unbedingt in der Wohnung näher erläutern wollten. Darauf ließ sich die Seniorin nicht ein, versperrte den Zugang und benachrichtigte die Polizei. Die herbeigerufene Streifenbesatzung suchte zunächst das nähere Wohnumfeld ab, konnte die Verdächtigen dort aber nicht mehr antreffen.

Ein entsprechendes Strafverfahren (Amtsanmaßung) wurde eingeleitet.

In Deutschland häufen sich die Fälle, in denen vorwiegend ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern werden, die sich als Polizisten ausgeben.

Das Ziel der Betrüger ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen oder sie unter Druck zu setzen. Diese Täter - getarnt als Polizeibeamte - möchten, dass Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände herausgegeben werden. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, bei solchen Auftritten oder Anrufen von angeblichen Polizei- oder Kriminalbeamten keine Auskünfte zu erteilen und an niemanden Gegenstände zu übergeben. Die Polizei wird sich niemals am Telefon oder an der Haustür nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorten erkundigen. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Verständigen Sie bitte anschließend Ihre Polizeidienststelle oder rufen Sie bei der 110 an.

