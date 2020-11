Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Gegenverkehr touchiert.

LippeLippe (ots)

Am Montagabend touchierten sich zwei entgegenkommende Autos auf der Hornoldendorfer Straße. Bislang ist nur eine Unfallbeteiligte bekannt. Gegen 20:45 Uhr war die 52-jährige Detmolderin mit ihrem schwarzen Opel Astra auf der Hornoldendorfer Straße in Richtung Remmighausen unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr kam. Der linke Außenspiegel und der vordere linke Kotflügel ihres Wagens wurden beschädigt. Das andere Fahrzeug fuhr davon und kann nicht näher beschrieben werden. Hinweise auf das Auto bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell