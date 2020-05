Polizei Aachen

POL-AC: Polizei schützt mehrere Veranstaltungen in der Aachener Innenstadt - alle Demonstrationen verlaufen ohne besondere Vorkommnisse

Am heutigen Samstagnachmittag (16.05.2020) fanden an verschiedenen Punkten in der Aachener Innenstadt, u.a. auf dem Bahnhofsplatz, dem Elisenbrunnen und dem Willy- Brandt- Platz, neun im Vorfeld angemeldete Demonstrationen statt. Die Beamten schützen gemäß ihres gesetzlichen Auftrages diese Demonstrationen. Alle Versammlungen blieben friedlich, nur ein Teilnehmer im Bereich des Bahnhofplatzes/ Bahnhofstraße verstieß gegen das Vermummungsverbot und musste von den Beamten zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam genommen werden; ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Vier weitere Personen erhielten aufgrund von störendem Verhalten einen Platzverweis. Insgesamt nahmen an allen Versammlungen ca. 550 Personen teil. (pw)

Polizei Aachen

