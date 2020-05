Polizei Aachen

POL-AC: Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Stolberg (ots)

Ein 20-jähriger Fahrer ist in der vergangenen Nacht (15.05.2020, 1.30 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 12 zwischen Mausbach und Nachtigällchen schwer verletzt worden. Der aus Köln stammende Mann war in Richtung Mausbach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum am Rande des Straßengrabens kollidierte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise auf die Unfallbeteiligung eines weiteren Fahrzeugs liegen bislang nicht vor.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 20-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Das angehängte Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell