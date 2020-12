Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Radfahrer übersehen

LippeLippe (ots)

(KF)Am Samstagnachmittag befuhr ein 60jähriger Detmolder mit seinem Rennrad den Radweg der Steinheimer Straße in Richtung Horn. An der Einmündung Steinheimer Straße/Napteweg beabsichtigte ein 56jähriger Mann aus Köln mit seinem Lieferwagen in die Steinheimer Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Radfahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Radler leicht verletzt wurde. Nach der Unfallaufnahme brachte der Unfallverursacher den nur leicht verletzten Radler mit seinem beschädigten Fahrrad nach Hause. Zeugen mögen sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 / 6090, melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell