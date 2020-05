Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Seniorin wird Opfer von Trickdieben - Schmuck aus Schlafzimmer erbeutet - Polizei sucht weitere Zeugen - Tipps

Mannheim (ots)

Opfer von Trickdieben wurde am Mittwoch gegen 12.15 Uhr eine ältere Frau in der Straße In den Alten Wiesen. Ein unbekannter Täter klingelte bei der Frau und gab vor, Dachdecker zu sein. Er hätte zufällig eine Beschädigung auf dem Dach festgestellt und bot an, den Schaden günstig zu beheben. Die Senioren ließ daraufhin den vermeintlichen Handwerker ins Haus. Dieser begab sich in die oberen Stockwerke um sich den angeblichen Schaden am Dach anzusehen. Nach kurzer Zeit klingelte ein zweiter vermeintlicher Handwerker und hielt die Frau unter Vorwänden im Erdgeschoss. Nachdem die beiden Männer das Haus verlassen hatten, wurde die Frau doch misstrauisch. Sie schaute nach und stellte fest, dass aus ihrem Schlafzimmer Schmuck im Wert von weit über tausend Euro entwendet wurde. Wie sich herausstellte, hatte der Mann zuvor schon in einem Haus in der Fronäckerstraße geklingelt und versucht als Handwerker die Wohnung zu kommen, war aber abgewiesen worden.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1. ca. 190 cm groß, ca. 30 Jahre alt, kräftige/athletische Figur, gepflegtes Erscheinungsbild, schwarze, ganz kurze Haare. Bekleidet mit hellem T-Shirt mit dem Aufdruck "Dachdecker". Er hatte einen schwarzen Eimer bei sich.

2. ca. 175 cm groß, schmalere Figur. Er trug eine auffallende dunkle Baskenmütze.

Durch Zeugen gibt es einen Hinweis auf einen weiteren Mittäter, die Personen sollen sich in der Fronäckerstraße besprochen haben. Dieser Mann war ca. 40 Jahre alt, hatte kurze Haare und eine kräftige Statur.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Tipps der Polizei

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel) - Lassen Sie nur dann Handwerker in die Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt wurden - Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell