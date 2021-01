Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand eines Abfallsammelfahrzeuges auf der L 808 - Beide Insassen werden leicht verletzt

WangerlandWangerland (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:50 Uhr, kam es auf der L 808 im Wangerland zu einem Brand eines Abfallsammelfahrzeuges. Aus bislang ungeklärten Umständen geriet der Motorbereich und die Fahrerkabine des Wagens während der Fahrt in Brand. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer konnten rechtzeitig aus der Fahrerkabine flüchten und wurden nicht verletzt. Die Fahrerkabine samt Motorbereich brannte vollkommen aus. Die freiwilligen Feuerwehren aus Jever, Hohenkirchen, Tettens und Neugarmssiel waren zur Brandbekämpfung vor Ort. Die L 808 musste für die Lösch- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden, zwischen der B 210 Anschlussstelle Jever West und dem Abfallwirtschaftszentrum Wiefels voll gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein hoher Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Durch die Hitzeeinwirkung wurde der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen und eine Spezialfirma wurde zwecks Reinigung der Fahrbahn (Öl) hinzugezogen. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

