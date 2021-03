Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen: Unfall beim Einfahren

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Bahnhofstraße, im Bereich des ZOB, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 47-jähriger Ford-Lenker, der vom Fahrbahn rückwärts auf die Bahnhofstraße einfuhr und einem dort fahrenden 65-jährigen Ford-Lenker. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Unterschneidheim: Auf dem Dach gelandet

Beim Befahren der K 3200 von Kerkingen in Richtung Baldern kam eine 19-jährige Fahrzeuglenkerin am Sonntag gegen 18 Uhr in einer Linkskurve vermutlich auf den Seitenstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte sie ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben, wo sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach landete. Die Fahrzeuglenkerin konnte sich selbständig mit Hilfe eines Zeugen aus dem Fahrzeug befreien. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen der Graf-von-Soden-Straße kollidierte ein 51-jähriger Opel-Lenker am Sonntag gegen 15.40 Uhr mit einem dort fahrenden 53-jährigen BMW-Lenker. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

