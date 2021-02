Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 14:00 Uhr

Aalen (ots)

Schorndorf: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 14:30 Uhr wurde ein 54-jähriger Fahrradfahrer eines Mountainbikes, der die Wiesenstraße entlangfuhr, von einer aus dem Wieslaufweg kommenden 63-jährigen Fahrerin eines Pkw VW Golf erfasst, als er nach links in den Wieslaufweg abbog. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro.

Berglen: Feuerwehreinsatz wegen rauchenden Reisighaufens

Am Samstag gegen 18:00 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Berglen mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften zu einem rauchenden Reisighaufen in der Nähe der Rosenstraße im Ortsteil Öschelbronn aus. Dieser wurde von der Feuerwehr durchwässert, sodass sich der aufsteigende Rauch legte.

Nellmersbach: Vorfahrtsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag um 18 Uhr in der Bahnhofstraße, als ein 33-jähriger vorfahrtsberechtigter Fahrer eines Pkw Ford die Bahnhofstraße stadtauswärts befuhr und nach links in Richtung S-Bahnhof abbog. Gleichzeitig befuhr ein 30-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Ford ebenfalls die Bahnhofstraße und bog in die Weinbergstraße in Fahrtrichtung Hertmannsweiler ab. Hierbei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 4.500 Euro.

Althütte: Fenster an Festhalle eingeschlagen

Am Freitag oder Samstag wurden durch unbekannte Täter zwei Fensterscheiben der Althütter Festhalle in der Straße Am Brunnen eingeschlagen, wobei jeweils die äußere Scheibe der Doppelverglasung eingeschlagen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Tel.Nr.: 07191/ 9090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell