Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dachstuhlbrand mit hohem Sachschaden

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall - Bibersfeld: Bauernhof brannte Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle in Schwäbisch Hall ein Gebäudebrand in der Straße "Am Kressenbach" in Bibersfeld mitgeteilt. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, kam es im Anbau des Bauernhofes zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich des Kamins und des Dachfirsts. Der Brand brach vermutlich in der Zwischendecke vom ersten zum zweiten Stockes aus. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit 63 Einsatzkräften vor Ort um den Brand zu löschen. Aufgrund des Brandes musste der Strom für Teile der Ortschaft Bibersfeld bis 17 Uhr abgestellt werden. Auch die Durchgangsstraße war für die Dauer des Löscheinsatzes bis 17 Uhr voll gesperrt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Jedoch ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100000 Euro. Am Inventar entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell